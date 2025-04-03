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نيوكاسل يمدد تعاقده مع شار حتى نهاية الموسم المقبل

3 - أبريل - 2025
فابيان شار

فابيان شار

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أعلن نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس تمديد تعاقده مع المدافع فابيان شار حتى نهاية موسم 2025-2026.

ويشكل شار (33 عاما) واحدا من اللاعبين الحاليين بالفريق الأول الأكثر استمرارا مع نيوكاسل، إذ انضم إلى الفريق قادما من ديبورتيفو لا كورونيا في يوليو تموز 2018.

وذكر نيوكاسل عبر موقعه أن لاعب قلب الدفاع السويسري شار، المعروف بتمريراته الجيدة ومهاراته الدفاعية العالية، شارك في 221 مباراة رسمية مع نيوكاسل وسجل للفريق 19 هدفا.

ولعب شار دورا بارزا في تتويج الفريق هذا الموسم بلقب كأس رابطة الأندية المحترفة إذ سجل هدفين وصنع هدفا آخر في طريق الوصول إلى النهائي الذي شهد مشاركته طوال 90 دقيقة.

وقال شار “متحمس إزاء تمديد فترتي هنا. كانت الأسابيع الأخيرة رائعة للجميع في نيوكاسل يونايتد بعد الفوز بكأس كاراباو (كأس رابطة الأندية المحترفة)، وأنا سعيد حقا الآن بتوقيع عقد آخر مع هذا النادي الرائع.

“إنه موسمي السابع هنا والجميع يعرفون مدى سعادتي في النادي ومدى شعوري بالراحة في المدينة، لذلك أنا سعيد حقا باستمرار هذا”.

    المصدر :
  • رويترز

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