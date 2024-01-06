نيوكاسل يهزم سندرلاند بسهولة في مباراة قمة بكأس الاتحاد الإنجليزي

بذل نيوكاسل يونايتد مجهودا قليلا ليفوز على جاره ومضيفه سندرلاند بعدما ضمنت ثنائية ألكسندر إيساك فوزه 3-صفر وصعوده للدور الرابع في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم السبت.

وأعتقد سندرلاند المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي أن فرصته كبيرة للفوز عبر استغلال فترة سيئة لضيفه خسر خلالها خمس من آخر ست مباريات بالدوري الممتاز، لكنه لم يكن ندا لفريق المدرب إيدي هاو.

وأهدر شون لونجستاف بالفعل فرصتين جيدتين، حيث هيمن الضيوف على المباراة وحول دان بالارد تمريرة عرضية من جولينتون بالخطأ إلى مرماه في الدقيقة 35.

وأضاف المهاجم السويدي إيساك الهدف الثاني عقب نهاية الاستراحة مباشرة عندما استغل خطأ دفاعيا من بيير إكواه.

ولم ترق أول مباراة بين الفريقين منذ 2016 إلى مستوى صخب القمة، ورغم تحسن أداء سندرلاند فإن ركلة جزاء متأخرة سجل منها إيساك الهدف الثالث بعد خطأ على أنتوني جوردون بواسطة بالارد دفع جماهير الضيوف للدخول في أجواء احتفالية.

وقال هاو، الذي تراجع أداء فريقه مؤخرا، لمحطة (أي.تي.في) “يمنح الفوز شعورا رائعا. لم أقلق أبدا بشأن القرعة، كنت أعتقد دائما أنها قرعة رائعة– طالما فزنا بالمباراة.

“تعاملنا مع المناسبة جيدا، اتسم أدائنا بالشجاعة والتناغم عند امتلاك الكرة. لم نسمح للجماهير بالهيمنة وتعاملنا مع كل شيء بشكل جيد حقا في الشوط الأول”.

وفي المباريات المبكرة الأخرى اليوم، فاز ميدستون يونايتد، الفريق الأقل تصنيفا المتبقي في البطولة، على ستيفنيج المنافس بالدرجة الثالثة 1-صفر ليصل للدور الرابع لأول مرة– وسجل سام كورن الهدف الوحيد من ركلة جزاء.

وفاز ليستر سيتي متصدر دوري الدرجة الثانية 3-2 على ملعب ميلوول بينما فاز إيبسويتش تاون، الذي يستهدف أيضا العودة للدوري الإنجليزي الممتاز، 3-1 في ويمبلدون.

وسحق كوفنتري سيتي فريق أوكسفورد يونايتد 6-2 ليبلغ الدور الرابع لأول مرة منذ خمس سنوات.

وفي وقت لاحق اليوم، يستضيف ميدلسبره فريق أستون فيلا المتألق في الدوري الممتاز بينما يلعب تشيلسي على أرضه مع بريستون نورث إند. ويستضيف أرسنال فريق ليفربول غدا الأحد.