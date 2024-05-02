"نيوكاسل" يوقف لاعب وسطه الإيطالي "ساندرو" لمدة شهرين لمخالفة قواعد المراهنات

قال نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس 2 أيار/مايو 2024، إن لجنة رقابية مستقلة أوقفت لاعب وسطه الإيطالي ساندرو تونالي لمدة شهرين مع إيقاف التنفيذ بعدما اعترف بمخالفة قواعد المراهنات الخاصة بالاتحاد الإنجليزي للعبة.

كما فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على تونالي (23 عاما) غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه إسترليني (24962 دولارا)، مع تحذيره بشأن سلوكه مستقبلا.

وقال نيوكاسل في بيان “سيكون إيقاف تنفيذ العقوبة ساريا بالكامل طوال موسم 2024-2025، مما يعني أنه (تونالي) سيكون قادرا على العودة إلى المنافسات الرسمية عند انتهاء عقوبة الإيقاف الحالية لمدة عشرة أشهر والتي وقعها عليه الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في 27 أكتوبر 2023.

“بشرط ألا يرتكب أي انتهاك آخر لقواعد المراهنات في الاتحاد الإنجليزي خلال فترة الإيقاف، فإم ساندرو لن يقضي أي جزء من العقوبة”.

وأوقف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تونالي لعشرة أشهر لخرقه قواعد المراهنة على المباريات في إيطاليا، وهو ما يعني أنه سيغيب عن بطولة أوروبا 2024.