نيويورك يهزم بولز في دوري السلة الأميركية

سجل جوليوس راندل 35 نقطة وأحرز كل من زميليه جالين برونسون وإيسياه هارتنسين رقمين مزدوجين ليفوز فريقهم نيويورك نيكس على ضيفه شكاغو بولز 116-100 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وأحرز راندل 23 نقطة في النصف الثاني من المباراة الذي تفوق خلاله فريقه 65-45 على ضيفه.

وأسهم برونسون في فوز نيويورك بإضافة 23 نقطة إلى رصيد صاحب الأرض إلى جانب تمرير 13 كرة حاسمة لزملائه بينما أحرز هارتنسين 10 نقاط وسيطر على 20 كرة مرتدة.

وكان ديمار ديروزان أفضل مسجلي بولز برصيد 28 نقطة بينما أضاف زميله كوبي وايت 28 نقطة.

وفي مواجهة أخرى وبعد وقت إضافي فاز سكرامنتو كينجز في ملعبه 138-135 على أورلاندو ماجيك بفضل ثلاثة أرقام مزدوجة من لاعبه دومانتاس سابونيس الذي سجل 22 نقطة وسيطر على 23 كرة مرتدة وقدم 12 تمريرة حاسمة لزملائه.

وهذه هي المرة السابعة التي يسجل فيها سابونيس ثلاثة أرقام مزدوجة خلال الموسم الحالي.

وخرج فرانك فاجنر لاعب ماجيك من المباراة نتيجة إصابته في الكاحل الأيمن في الدقيقة السادسة.

وأحرز مالك مونك لاعب ماجيك أعلى حصيلة من النقاط لفريقه وهي 37 نقطة وعلى الأعلى له خلال الموسم كما مرر تسع كرات حاسمة لزملائه.

وأحرز بول جورج 33 نقطة وسيطر على سبع مرات مرتدة وأضاف زميله كوهي ليونارد 30 نقطة في فوز فريقهما لوس أنجليس كليبرز على مضيفه فينكس صنز 131-122.

وفي مواجهات أخرى أقيمت الليلة الماضية فاز تورونتو رايتورز خارج ملعبه على ممفيس جريزليز 116-111 وفاز يوتا جاز على ضيفه ديترويت بيستونز 154-148 بعد وقت إضافي.

وفاز ميامي هيت خارج ملعبه على لوس أنجليس ليكرز 110-96.