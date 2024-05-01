"هاري كين" يُعبر عن رغبته في الفوز بألقاب مع بايرن ميونخ

يواصل هاري كين، اللاعب الإنجليزي، هز الشباك مع بايرن ميونيخ، حيث يعبر عن رغبته الشديدة في تحقيق المزيد من النجاحات مع الفريق. وقد سجل كين هدفه الثامن في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم خلال مواجهة ريال مدريد في ذهاب الدور قبل النهائي، مؤكدًا رغبته في تحقيق أول لقب كبير في مسيرته.

وهز فينيسيوس جونيور الشباك في الدقيقة 24 ليمنح ريال التقدم في الشوط الأول لكن أصحاب الأرض سجلوا هدفين في غضون أربع دقائق في بداية الشوط الثاني بواسطة ليروي ساني وكين من ركلة جزاء قبل أن يفرض فينيسيوس التعادل 2-2 على بايرن من ركلة جزاء.

وسجل المهاجم الإنجليزي، الذي انضم إلى بايرن من توتنهام هوتسبير مقابل نحو 87 مليون جنيه إسترليني (108.52 مليون دولار) في أغسطس آب من العام الماضي هدفه 43 في 43 مباراة خاضها مع الفريق الألماني هذا الموسم.

وأوقف باير ليفركوزن مسيرة بايرن الخيالية التي حصد خلالها 11 لقبا متتاليا في الدوري الألماني. كما ودع الفريق البافاري كأس ألمانيا لكن على الرغم من هذه النكسات لا يزال أمام بايرن فرصة للفوز بدوري أبطال أوروبا.

وقال كين للصحفيين “كل ما نقاتل من أجله هذا العام موجود في هذه البطولة.

“سيكون الأمر صعبا. يجب أن نذهب (إلى برنابيو لمباراة الإياب) بثقة كاملة.

“هذه هي المباريات الكبرى التي أرغب فيها. كانت الأجواء مذهلة. هذا بالضبط سبب قدومي إلى هنا. أريد الاستمتاع بهذه المواجهات الكبرى.

“جئت إلى هنا للاستمرار لعدة سنوات مقبلة. لست هنا من أجل سنة واحدة. بالطبع في بداية الموسم كنت أتوقع الفوز بألقاب. دوري أبطال أوروبا هو أكبر لقب. إذا تمكنا بطريقة ما من تحقيق ذلك، إذا وضعنا أيدينا عليه، سيكون موسما رائعا”.

ويحل بايرن ضيفا على ريال مدريد إيابا في الثامن من مايو أيار ويزور شتوتجارت في الدوري الألماني يوم السبت المقبل.