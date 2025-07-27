هاميلتون سينطلق من حارة الصيانة في سباق بلجيكا لفورمولا 1

أعلن فريق فيراري أن سائقه لويس هاميلتون سينطلق من حارة الصيانة في سباق جائزة بلجيكا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الأحد مستخدما وحدة طاقة جديدة بعد الاكتفاء بالتأهل في المركز السادس عشر.

فاز، بطل العالم سبع مرات في فورمولا 1، بسباق سبا مع فريق مرسيدس العام الماضي لكنه يواجه صعوبات حتى الآن إذ تأهل في المركز الثامن عشر في التجارب التأهليلة لسباق السرعة يوم الجمعة وأنهى السباق البالغ طوله 100 كيلومتر في المركز الخامس عشر أمس.

وحقق هاميلتون الفوز في بلجيكا خمس مرات واعتلى منصة التتويج في جميع السباقات التي أنهاها على أطول حلبة في جدول البطولة باستثناء اثنين.

واعتذر السائق البريطاني، الذي انتقل إلى الفريق الإيطالي في يناير كانون الثاني ولم يصعد إلى منصة التتويج بعد، لفريق فيراري أمس عن أداء وصفه بأنه غير مقبول.

سينطلق فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن وكيمي أنتونيلي سائق مرسيدس أيضا من حارة الصيانة بعد تغيير الفريقين أيضا قطعا في المحرك.

من المتوقع أن يشهد سباق اليوم سقوط أمطار. وانطلق سباق فورمولا 2 في ظل دخول سيارة الأمان بينما ألغي سباق فورمولا 3 تماما بسبب الأجواء.