هاو يركز على سان جيرمان.. ونيوكاسل ينتظر ليلة أوروبية كبيرة

يخوض نيوكاسل يونايتد أول مباراة له على أرضه في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم منذ 2003 عندما يستقبل باريس سان جيرمان في ملعب سانت جيمس بارك غدا الأربعاء لكن اهتمام المدرب إيدي هاو سينصب على المباراة وليس المناسبة.

واستهل فريق المدرب هاو مغامرته الأوروبية هذا الموسم بالتعادل السلبي على ملعب سان سيرو أمام ميلان وسيواجه الآن بطل الدوري الفرنسي.

وقال هاو للصحفيين اليوم الثلاثاء “لا أتذكر من مباراة ميلان سوى (نشيد دوري أبطال أوروبا). لم يكن تركيزي على الموسيقى أو اللحظة، كان مجرد محاولة مساعدة اللاعبين بأي طريقة ممكنة.

“نعم، ستكون لحظة رائعة للنادي أن أعود إلى هنا لبعض الوقت، إنها ليلة كبيرة في ملعبنا لكن بالنسبة لي الأمر يتعلق بالتركيز على المباراة”.

ويجب أن يكون أحد مجالات التركيز هو كيفية التعامل مع التهديد الذي يشكله كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

وعن ذلك قال هاو “يصعب جدا الحد من خطورته. سجلنا الدفاعي قوي ولا نبني خططنا على مواجهة لاعب بعينه.

“لا أؤمن بفرض رقابة فردية. نحن بحاجة إلى تقديم أداء جماعي جيد مع تضييق المساحات لتحييد أفضل لاعب في العالم غدا”.