هبوط إبسويتش من الدوري الممتاز بخسارته أمام نيوكاسل

تأكد هبوط إبسويتش تاون من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت بخسارته 3-صفر أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد بعدما أنهى الفريق الضيف المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد بن جونسون الذي حصل على بطاقتين صفراوين في الشوط الأول.

ويحتل إبسويتش بقيادة المدرب كيران ماكينا المركز 18 في الترتيب برصيد 21 نقطة، بفارق 15 نقطة خلف وست هام يونايتد قبل أربع مباريات على نهاية الموسم، ليصبح ثالث الفرق الهابطة للدرجة الثانية بعد ليستر سيتي وساوثامبتون متذيل الترتيب.

وتقدم نيوكاسل للمركز الثالث برصيد 62 نقطة بفارق خمس نقاط خلف أرسنال ثاني الترتيب ونقطة واحدة أمام مانشستر سيتي في المركز الرابع في خضم الصراع على إنهاء الموسم ضمن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكان إبسويتش يحتاج الفوز ليبقي على فرصه حسابيا في البقاء، لكنه تعرض لضغط كبير خلال أغلب فترات الشوط الأول وسجل نيوكاسل هدفا ألغاه الحكم في الدقيقة 22 بعدما اعتبر أن برونو جيمارايش أعاق حارس المرمى أليكس بالمر.

وسارت الأمور من سيء لأسوأ بالنسبة لإبسويتش إذ حصل جونسون على بطاقة صفراء بسبب تعمد السقوط أرضا في الدقيقة 30 قبل أن يطرد بعد سبع دقائق عندما جذب ألكسندر إيساك.

ومع قرب نهاية الشوط الأول أطلق ساندرو تونالي تسديدة قوية ارتدت من إطار المرمى قبل أن يسجل إيساك الهدف الأول في الوقت المحتسب بدل الضائع من ركلة جزاء حصل عليها الفريق بعدما قام خوليو إنسيسو بعرقلة جيكوب ميرفي داخل المنطقة.

وفي ظل هجمات متواصلة من نيوكاسل، نجح دان بيرن في تسجيل الهدف الثاني من ضربة رأس من مسافة قريبة بعد 11 دقيقة من بداية الشوط الثاني.

وبعد دقيقتين فقط من نزوله بديلا، سجل وليام أوسولا الهدف الثالث من ضربة رأس ليختتم التسجيل.

وقال لوك ولفندن مدافع إبسويتش إن غياب التركيز أحد أسباب العودة لدوري الدرجة الثانية بعدما ترقى من الدرجة الثالثة لدوري الأضواء في غضون موسمين.

وقال “بالطبع نحن محبطون لكن شعورا بالفخر يسود بين اللاعبين والجماهير بالنظر للمكان الذي جئنا منه. لم نكن في أفضل حالاتنا هذا الموسم، ذهنيا، ربما خذلنا أنفسنا كثيرا.

“محبطون ونشعر بالاستياء لأن الحلم انتهى… نريد العودة هنا والظهور بصورة أفضل بعد 14 شهرا وأن نكون ندا لنيوكاسل”.