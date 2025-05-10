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هبوط بوخوم وكيل للدرجة الثانية وهايدنهايم يجدد آماله في البقاء بفوزه في أونيون

منذ 8 دقائق
فريق هايدنهايم

فريق هايدنهايم

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ودع فريقا بوخوم وهولشتاين كيل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم السبت بعد خسارتهما أمام ماينتس وفرايبورج على الترتيب في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

وخسر بوخوم، الذي عاد لدوري الأضواء في 2021، 4-1 على أرضه أمام ماينتس الطامح للمشاركة الأوروبية.

ويحتل بوخوم المركز الأخير برصيد 22 نقطة، متأخرا بثلاث نقاط عن هولشتاين كيل صاحب المركز 17 مع تبقي مباراة واحدة على النهاةي.

ودخل أصحاب الأرض المباراة وهم بحاجة للفوز للحصول على أي فرصة للبقاء، لكن ماينتس افتتح التسجيل في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بفضل ركلة حرة رائعة نفذها نديم أميري.

وضاعف فيليب مويني النتيجة بعد ثماني دقائق من بداية الشوط الثاني، وجعل يوناتان بوركاردت النتيجة 3-صفر لماينتس، ليتم حسم مصير بوخوم ويتقدم ماينتس للمركز السادس المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي.

وقلص بوخوم الفارق بتسديدة منخفضة من جيريت هولتمان قبل أن يسجل بول نيبه الهدف الرابع لماينتس في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتقدم كيل، الذي صعد لدوري الأضواء الموسم الماضي، بهدف في الدقيقة 24 بواسطة لاسه روزنبوم لكن يوهان مانزامبي لاعب فرايبورج، الذي ينافس على إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي والتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، أدرك التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع قبل أن يسجل لوكاس هولر هدفا بضربة رأس عند القائم البعيد ليجعل النتيجة 2-1.

ويحتل فرايبورج المركز الرابع برصيد 55 نقطة بينما يلتقي بروسيا دورتموند، صاحب المركز الخامس برصيد 51، مع باير ليفركوزن غدا الأحد.

ويحتل هايدنهايم، الذي فاز 3-صفر على مضيفه أونيون برلين، المركز 16 المؤهل لملحق الهبوط ويتأخر بفارق نقطتين عن سانت باولي الذي يحل ضيفا على أينتراخت فرانكفورت غدا.

    المصدر :
  • رويترز

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