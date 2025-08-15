هدفان متأخران من كييزا وصلاح يمنحان ليفربول الفوز 4-2 في افتتاح الموسم

أحرز أوجو إيكيتيكي الوافد الجديد إلى ليفربول هدفا في أول ظهور له في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وسجل فيدريكو كييزا ومحمد صلاح هدفين في الوقت القاتل ليتغلب حامل اللقب 4-2 على ضيفه بورنموث اليوم الجمعة، بعد أن سجل أنطوان سيمينيو هدفين للضيوف.

وفي ليلة شهدت أجواء مؤثرة خلال إحياء ذكرى مهاجم ليفربول ديوجو جوتا الذي توفي في حادث سير مع شقيقه أندريه سيلفا في يوليو تموز الماضي، افتتح إيكيتيكي التسجيل لحامل اللقب في الدقيقة 37 وضاعف كودي خاكبو تقدم الفريق في الدقيقة 49.

لكن سيمينيو، الذي استُهدف بإساءة عنصرية في الشوط الأول أدت إلى توقف اللعب، نجح في تقليص الفارق في الدقيقة 64 وأكمل ثنائيته بعد 12 دقيقة أخرى.

وأسعد البديل كييزا جماهير ليفربول بهدف في الدقيقة 88، إذ تصدى الحارس جورجي بيتروفيتش لتسديدة صلاح من داخل منطقة الجزاء، لكن كييزا كان حاضرا وتابع الكرة بتسديدة في الشباك.

وفي الوقت بدل الضائع، سجل صلاح الهدف الرابع لليفربول ليعزز فرحة جماهير الفريق.

وانطلق صلاح بالكرة مخترقا الدفاع ثم توغل إلى داخل منطقة الجزاء وسدد في الزاوية السفلى ليتقاسم المركز الرابع مع آندي كول في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ برصيد 187 هدفا.

ولوح صلاح بيديه في محاكاة لطريقة احتفال الراحل جوتا بالتسجيل، وتوجه إلى المدرجات بعد صفارة النهاية ومسح دموعه وهو يصفق للجماهير التي كانت تتغنى باسم جوتا.

وسبق انطلاق المباراة الوقوف دقيقة صمت حدادا على جوتا وشقيقه أندريه سيلفا وانهمرت الدموع من أعين المشجعين وهم يغنون “لن تسير وحيدا أبدا”.

وكان إيكيتيكي، الذي انضم لليفربول قادما من آينتراخت فرانكفورت، هو الأكثر إثارة للإعجاب بين صفقات المدرب أرنه سلوت الصيفية التي شهدت إنفاق أكثر من 300 مليون جنيه إسترليني.

وقال إيكيتيكي، الذي قام بعد تسجيل هدفه برفع إصبعين من إحدى يديه وشكل صفرا باليد الأخرى تكريما لجوتا لاعب ليفربول الذي كان يرتدي القميص رقم 20 “بالطبع أعتقد أنه كان أداء جيدا، ويمكنني تقديم ما هو أفضل”.

وأضاف “لكن الشيء الأكثر أهمية هو الفوز، والعقلية التي أظهرناها… بالطبع أردنا الفوز الليلة من أجل الأشخاص الذين حضروا ومن أجل ديوجو”.

وتوقف اللعب في المباراة لعدة دقائق بعد أن أبلغ الدولي الغاني سيمينيو لاعب بورنموث عن تعرضه لإساءة عنصرية، وهو ما ألقى بظلاله على المباراة.

وقال آدم سميث قائد بورنموث “هذا أمر غير مقبول على الإطلاق. بصراحة، أشعر بصدمة من حدوثه. في عصرنا هذا، لا ينبغي أن يحدث هذا”.

وأضاف “بصراحة، لا أعرف كيف لعب أنطونيو وكيف سجل هدفيه… يجب فعل شيء ما. سندعمه، ونأمل أن يكون بخير”.