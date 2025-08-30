هدف أنجيسا المتأخر يقود نابولي للفوز على كالياري

حقق نابولي فوزا صعبا 1-صفر على ضيفه كالياري اليوم السبت، إذ سجل فرانك أنجيسا هدفا متأخرا أنقذ ثلاث نقاط لحامل اللقب بعد مباراة محبطة في دوري الدرجة الإيطالي لكرة القدم.

وقبل ثوان من صفارة النهاية، مرر أليساندرو بونجورنو الكرة بدقة عبر منطقة الجزاءإلى أنجيسا الذي استغل غياب الرقابة عنه ليسجل هدف الفوز.

وجاء الشوط الأول متواضعا إلى حد كبير ولم يشهد سوى القليل من الفرص الحقيقية، ولم يختلف الحال كثيرا في الشوط الثاني إذ اكتفى الجانبان بالتمرير دون اندفاع للهجوم وظل الإيقاع بطيئا حتى وقت متأخر من الشوط.

وكاد ليوناردو سبينازولا لاعب نابولي أن يهز الشباك قبل الدقيقة 60، لكن حارس نابولي السابق إيليا كابريلي تصدى للكرة بيد واحدة.

وشن نابولي هجوما متأخرا، وتصدى كابريل لتسديدة من سكوت مكتوميناي في الوقت بدل الضائع، ثم مرت كرة سددها ماتيو بوليتانو فوق العارضة، قبل أن يسجل أنجيسا أخيرا هدف الفوز.