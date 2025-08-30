الأحد 7 ربيع الأول 1447 ﻫ - 31 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هدف أنجيسا المتأخر يقود نابولي للفوز على كالياري

منذ 21 ثانية
لاعبو نادي نابولي

لاعبو نادي نابولي

A A A
طباعة المقال

حقق نابولي فوزا صعبا 1-صفر على ضيفه كالياري اليوم السبت، إذ سجل فرانك أنجيسا هدفا متأخرا أنقذ ثلاث نقاط لحامل اللقب بعد مباراة محبطة في دوري الدرجة الإيطالي لكرة القدم.

وقبل ثوان من صفارة النهاية، مرر أليساندرو بونجورنو الكرة بدقة عبر منطقة الجزاءإلى أنجيسا الذي استغل غياب الرقابة عنه ليسجل هدف الفوز.

وجاء الشوط الأول متواضعا إلى حد كبير ولم يشهد سوى القليل من الفرص الحقيقية، ولم يختلف الحال كثيرا في الشوط الثاني إذ اكتفى الجانبان بالتمرير دون اندفاع للهجوم وظل الإيقاع بطيئا حتى وقت متأخر من الشوط.

وكاد ليوناردو سبينازولا لاعب نابولي أن يهز الشباك قبل الدقيقة 60، لكن حارس نابولي السابق إيليا كابريلي تصدى للكرة بيد واحدة.

وشن نابولي هجوما متأخرا، وتصدى كابريل لتسديدة من سكوت مكتوميناي في الوقت بدل الضائع، ثم مرت كرة سددها ماتيو بوليتانو فوق العارضة، قبل أن يسجل أنجيسا أخيرا هدف الفوز.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

يانيك سينر
سينر يتخطى شابوفالوف ويبلغ الدور الرابع في أمريكا المفتوحة
نعومي أوساكا
أوساكا تتألق وتضرب موعداً مع جوف في دور 16 ببطولة أمريكا المفتوحة
كوكو جوف
جوف تتألق بالدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة وموسيتي يتقدم

الأكثر قراءة

النائب جبران باسيل
تصريح عالي النبرة لباسيل ضد حزب الله!
عناصر حزب الله
شخصيات سياسية تتخذ تدابير أمنية مشددة.. هل يُفعّل حزب الله سلاح الاغتيالات؟
رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
بري: الاتفاق الجديد نُسف وإسرائيل لن تنفّذ