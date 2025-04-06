هدف إيساكسن يمنح لاتسيو الفوز 1-صفر على أتلانتا

سجل البديل جوستاف إيساكسن هدفا ليقود لاتسيو للفوز 1-صفر خارج أرضه على أتلانتا اليوم الأحد، وهو ما عزز آمال الفريق الزائر في الحصول على مكان بين الأربعة الأوائل في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم وترك أصحاب الأرض ينظرون بقلق إلى الفرق التي تليهم في الترتيب.

وبعد شوط أول لم يسدد فيه أي من الفريقين على المرمى، تقدم لاتسيو بهدف بعد تسع دقائق من بداية الشوط الثاني عن طريق إيساكسن الذي أنهى تمريرة فيسايو ديلي-باشيرو برأسه.

ولم يتمكن أتلانتا من العودة في النتيجة وسقط فريق جيان بييرو جاسبريني في فخ الهزيمة الثالثة على التوالي بينما استمر تراجع مساعيه للحصول على مكان في دوري أبطال أوروبا.

وتقدم لاتسيو إلى المركز السادس في الترتيب برصيد 55 نقطة متساويا مع يوفنتوس صاحب المركز الخامس الذي يواجه روما في وقت لاحق اليوم بينما ظل أتلانتا في المركز الثالث برصيد 58 نقطة متقدما بنقطتين على بولونيا صاحب المركز الرابع الذي يستضيف نابولي غدا الاثنين.