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هدف جيو قرب النهاية يقود برشلونة للفوز على بيلباو

منذ 56 دقيقة
لاعبو برشلونة

لاعبو برشلونة (رويترز)

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سجل البديل الشاب مارك جيو هدفا متأخرا في الشوط الثاني ليقود برشلونة للفوز 1-صفر على ضيفه أتليتيك بيلباو اليوم الأحد ليرتقي فريق المدرب تشابي هرنانديز إلى المركز الثالث في ترتيب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وسيطر برشلونة، الذي افتقد لخدمات فرينكي دي يونج وبيدري وروبرت ليفاندوفسكي للإصابة، على الكرة لكنه صنع فرصا أقل من الفريق الزائر في الشوط الأول. وكانت أخطر فرصه بعدما سدد جواو فيلكس في العارضة بعد عشر دقائق من البداية.

وظهر برشلونة بشكل هجومي أكثر شراسة بعد الاستراحة وسجل جيو البالغ عمره 17 عاما في الدقيقة 80 بعدما حل بديلا بفيرمين لوبيز.

وارتقى برشلونة للمركز الثالث وله 24 نقطة ليقلل الفارق إلى نقطة واحدة مع ريال مدريد المتصدر قبل مواجهة الفريقين في لقاء القمة يوم السبت المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

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