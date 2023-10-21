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هدف خفيتشا يقود نابولي للفوز على فيرونا

منذ 10 دقائق
خفيتشا كفاراتسخيليا

خفيتشا كفاراتسخيليا

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سجل خفيتشا كفاراتسخيليا هدفا في كل شوط ليقود نابولي للفوز 3-1 على مضيفه هيلاس فيرونا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم السبت.

وافتتح ماتيو بوليتانو التهديف للفريق الزائر بعد 27 دقيقة بتسديدة منخفضة من مدى قريب بعدما استقبل تمريرة عرضية بعد هروبه من الرقابة.

وجعل كفاراتسخيليا النتيجة 2-صفر بتسديدة منخفضة استقرت في الزاوية الضيقة لحارس فيرونا لورينتسو مونتيبو بعد ان مرت بينه وبين القائم نحو الشباك قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.

وأضاف الجناح القادم من جورجيا هدفه الثاني بعد عشر دقائق من الاستراحة بعدما راوغ مدافع فيرونا وسدد في الزاوية البعيدة.

وسجل داركو لازوفيتش الهدف الوحيد لصاحب الأرض بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بحلول ساعة من اللعب.

ويحتل نابولي المركز الخامس وله 17 نقطة ويأتي فيرونا في المركز 16 وله ثماني نقاط.

    المصدر :
  • رويترز

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