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هدف دوكوري المتأخر يوجه ضربة لآمال فورست في التأهل لدوري أبطال أوروبا

منذ 15 دقيقة
لاعبو نادي نوتنجهام فورست

لاعبو نادي نوتنجهام فورست

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تلقت آمال نوتنجهام فورست في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ضربة قوية بخسارته 1-صفر على أرضه أمام إيفرتون بعدما سجل عبد الله دوكوري هدفا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع على ملعب سيتي جراوند بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

واستخلص دوايت ماكنيل الكرة في وسط الملعب بعد أداء سيء من فورست ليمرر الكرة إلى دوكوري الذي سددها في شباك الحارس ماتز سيلس.

وظل رصيد فورست صاحب المركز الثالث 57 نقطة من 32 مباراة متقدما بأربع نقاط على تشيلسي صاحب المركز السادس لكن الفريق اللندني خاض مباراة أقل.

وتتأهل الأندية الخمسة الأولى في الدوري الممتاز إلى دوري أبطال أوروبا.

وتقدم إيفرتون للمركز 14 برصيد 38 نقطة من 32 مباراة.

وقدم فورست أداء ممتازا على أرضه هذا الموسم لكنه فشل في اختراق دفاع إيفرتون الذي اقتنص ثلاث نقاط مستحقة.

    المصدر :
  • رويترز

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