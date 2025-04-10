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هدف شرقي المتأخر يقود ليون لتعادل مثير مع يونايتد

منذ 19 دقيقة
ريان شرقي

ريان شرقي

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سجل ريان شرقي هدفا في الوقت بدل الضائع قاد به أولمبيك ليون إلى تعادل مثير 2-2 مع ضيفه مانشستر يونايتد اليوم الخميس في ذهاب دور الثمانية من الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وكان أندريه أونانا حارس يونايتد محط الأنظار في ملعب جروباما بعد حرب كلامية دارت قبل المباراة مع لاعب وسط ليون نيمانيا ماتيتش، وقد ارتكب الحارس خطأ تسبب في هدف التقدم لليون، وسجله تياجو ألمادا في الدقيقة 25.

وتعادل يونايتد قبل نهاية الشوط الأول عن طريق لاعب قلب الدفاع ليني يورو الذي سجل الهدف الأول له مع يونايتد منذ انضمامه إليه في نهاية الموسم الماضي.

وقبل دقيقتين من نهاية المباراة، تقدم يونايتد بهدف سجله جوشوا زيركزي بضربة رأس لكن شرقي خطف هدف التعادل لليون من آخر فرصة في المباراة.

    المصدر :
  • رويترز

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