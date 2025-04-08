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هدف فراتيسي المتأخر يقود إنتر للفوز 2-1 على بايرن بدوري الأبطال

منذ 16 دقيقة
لاعبو إنتر ميلان

لاعبو إنتر ميلان

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سجل دافيدي فراتيسي هدف الانتصار لإنتر ميلان في الدقيقة 88 ليخطف الفوز 2-1 على مضيفه بايرن ميونيخ في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة اليوم الثلاثاء.

وافتتح لاوتارو مارتينيز قائد إنتر التسجيل في الدقيقة 38، مستغلا تمريرة ماركوس تورام الرائعة بكعب القدم بعد أن أهدر هاري كين مهاجم بايرن فرصة خطيرة عندما سدد الكرة في القائم.

وسجل البديل توماس مولر، الذي سيرحل عن بايرن في نهاية الموسم بعد أن أمضى 25 عاما إذ لم يقدم النادي له عقدا جديدا، من مسافة قريبة في الدقيقة 85 ليعادل النتيجة.

وفي الوقت الذي كان مشجعو بايرن يحتفلون بهدف التعادل المتأخر، وجد الفريق الإيطالي مساحة على الجهة اليسرى ليرسل كارلوس أوجوستو تمريرة عرضية إلى فراتيسي ليسجل هدف الفوز.

ويستضيف الفريق الإيطالي الذي ينافس على تحقيق الثلاثية، والذي استقبلت شباكه ثلاثة أهداف في آخر 11 مباراة بدوري الأبطال هذا الموسم، بايرن ميونيخ في مباراة الإياب يوم 16 أبريل نيسان الجاري.

    المصدر :
  • رويترز

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