هدف فراتيسي يحسم تأهل إنتر لنهائي دوري الأبطال بفوز مثير على برشلونة

سجل البديل دافيدي فراتيسى هدفا في الوقت الإضافي قاد به إنتر ميلان للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوز مثير 4-3 على برشلونة اليوم الثلاثاء، وذلك بعدما أنقذ فرانشيسكو أتشيربي الفريق الإيطالي من الخروج بهدف تعادل مذهل في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني من الوقت الأصلي.

وحسم هدف فراتيسي فوز إنتر 7-6 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب قبل النهائي، ليتأهل إلى النهائي المقرر في ميونيخ في وقت لاحق من الشهر الجاري، حيث سيواجه المتأهل من مواجهة باريس سان جيرمان وأرسنال.

وسيطر إنتر على أول 45 دقيقة وتقدم بهدفين سجلهما لاوتارو مارتينيز، من هجمة مرتدة في الدقيقة 21، وهاكان شالهان أوغلو من ركلة جزاء قبل الاستراحة مباشرة.

وحقق برشلونة صحوة في الشوط الثاني إذ سجل إريك جارسيا وداني أولمو هدفين في غضون ست دقائق ليعادل النتيجة.

وبعد أن تصدى يان زومر حارس إنتر لعدد من الكرات ليحافظ على آمال أصحاب الأرض، اعتقد برشلونة أنه حسم المواجهة عندما تقدم بهدف سجله رافينيا من مسافة قريبة في الدقيقة 87.

لكن إنتر لم يستسلم وواصل محاولاته حتى مرر دينزل دمفريس كرة إلى أتشيربي (37 عاما) داخل منطقة الجزاء ليطلق تسديدة من لمسة واحدة أسكن بها الكرة في الزاوية العليا من المرمى مسجلا أول هدف أوروبي له في موسمه العشرين، واستمرت المواجهة لوقت إضافي.

وفي الدقيقة 99، انطلق ماركوس تورام بشكل رائع على الجهة اليمنى ومرر الكرة إلى فراتيسي الذي كان حرا داخل منطقة الجزاء، وهيأ الكرة لنفسه ثم صوبها ببراعة في الزاوية السفلية للشباك.