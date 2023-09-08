هدف "فرنانديز" يمنح الفوز للبرتغال أمام سلوفاكيا بتصفيات بطولة أوروبا

سجل برونو فرنانديز هدفا في الشوط الأول ليمنح البرتغال الفوز 1-صفر خارج أرضها أمام سلوفاكيا في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 اليوم الجمعة والتقدم بفارق خمس نقاط في صدارة المجموعة العاشرة بسجل مثالي في خمس مباريات.

وبتسديدة فرنانديز المنخفضة قبل دقيقتين من الاستراحة هز شباك الحارس مارتن دوبرافكا ليحتفل لاعب وسط مانشستر يونايتد بعيد ميلاده 29 بهدفه الثالث في هذه التصفيات.

وكانت بداية البرتغال مهتزة وأضاعت سلوفاكيا فرصتين خطيرتين في أول ربع ساعة عبر المهاجم روبرت بوليفكا والجناح أوكاس هاراسلين.

وكان هاراسلين قريبا من افتتاح التسجيل قبل نهاية الشوط الأول بتسديدة قرب القائم.

لكن فرنانديز أعطى الأفضلية لفريق المدرب روبرتو مارتينيز الذي استعاد هيبته في الشوط الثاني واستحوذ على الكرة وبدا أنه سيعزز التقدم لكن سلوفاكيا تماسكت لتحافظ على الفارق على الأقل.

وتملك البرتغال، التي تستضيف لوكسمبورج يوم الاثنين، 15 نقطة وتليها سلوفاكيا بعشر نقاط برفقة لوكسمبورج الثالثة في الترتيب التي هزمت أيسلندا 3-1.

وتطمح سلوفاكيا للتأهل لبطولة أوروبا للمرة الثالثة على التوالي، وسيتجدد اللقاء أمام البرتغال في بورتو يوم 13 أكتوبر تشرين الأول.