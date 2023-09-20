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هدف قاتل من الريال ينهي صمود أونيون برلين

منذ 48 دقيقة
شعار ريال مدريد

شعار ريال مدريد

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أحرز جود بلينجهام هدفا قرب نهاية الوقت بدل الضائع، ليفوز ريال مدريد 1-صفر على ضيفه أونيون برلين في سانتياجو برنابيو ضمن المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وسيطر ريال على اللعب في الشوط الأول لكنه عانى من أجل اختراق دفاع أونيون الذي اعتمد على التنظيم الدفاعي بقيادة المدافع الإيطالي المخضرم ليوناردو بونوتشي المنضم هذا الصيف من يوفنتوس.

وبدأ بطل أوروبا 14 مرة الشوط الثاني بشكل أفضل واقترب رودريجو مرتين من التسجيل، لكن الحارس فيدريك رونوف أنقذ المحاولة الأولى، بينما ارتدت التسديدة الأخرى من القائم.

وواصل فريق المدرب كارلو أنشيلوتي الضغط، وكاد الفريق الألماني أن يصمد حتى النهاية، قبل أن ينجح لاعب الوسط بلينجهام في استغلال ارتباك داخل منطقة الجزاء ويسجل هدفه السادس في ست مباريات.

    المصدر :
  • رويترز

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