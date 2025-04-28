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هدف ماستانتونو المذهل في بوكا جونيورز يتسبب في تأجيل امتحانه

منذ 11 ساعة
من مباراة بوكا جونيورز

من مباراة بوكا جونيورز

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لم يكمل فرانكو ماستانتونو تحضيراته لخوض امتحان في مادة الجغرافيا ليشارك في مباراة قمة ويسجل هدفا مذهلا من ركلة حرة قادت ريفر بليت للفوز 2-1 على غريمه التقليدي بوكا جونيورز‭ ‬أمس الأحد.

ونشر ريفر بليت على منصة إكس اليوم الاثنين صورة لماستانتونو (17 عاما) الذي ربطته تكهنات باحتمال الانتقال إلى مانشستر يونايتد وهو يسدد الكرة من مسافة 30 مترا تقريبا وكتب تحتها “الاستعداد لامتحان الجغرافيا”.

وقالت وسائل إعلام أرجنتينية إن ماستانتونو كان سيخوض امتحانه اليوم وكان قلقا من عدم حصوله على ما يكفي من وقت للمراجعة، لذلك اتصل مدرب ريفر بليت مارسيلو جاياردو بمدرسته لطلب تأجيل الامتحان وهو ما تم الموافقة عليه.

    المصدر :
  • رويترز

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