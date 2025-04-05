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هدف متأخر لليفركوزن أمام هايدنهايم يحافظ على آماله في الفوز بالدوري

منذ ساعتين
باير ليفركوزن

باير ليفركوزن

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احتاج باير ليفركوزن حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم إلى هدف في الوقت المحتسب بدل الضائع من البديل إميليانو بوينديا لينتزع الفوز 1-صفر على مضيفه هايدنهايم اليوم السبت ويحافظ على آماله في الفوز بالدوري ويظل متأخرا بفارق ست نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر.

وبدا فريق المدرب تشابي ألونسو متأثرا بخروجه المفاجيء من قبل نهائي كأس ألمانيا أمام أرمينيا بيليفيلد المنافس في الدرجة الثالثة حتى أطلق بوينديا تسديدة رائعة اصطدمت في القائم الأيسر وسكنت الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وكان صاحب الأرض الأطرف الأفضل في الشوط الأول وسنحت له عدة فرص فيما افتقر ليفركوزن لأي فعالية هجومية.

ودفع ألونسو بالثنائي آرتور وباتريك شيك في الدقيقة 68 لكن بوينديا، بديل آخر، هو من سجل هدف الفوز.

ويحتل ليفركوزن المركز الثاني برصيد 62 نقطة متأخرا بفارق ست نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر مع تبقي ست مباريات على نهاية الموسم.

    المصدر :
  • رويترز

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