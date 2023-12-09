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هدف مورييل المتأخر يمنح أتلانتا الفوز على ميلان في الدوري الإيطالي

منذ 30 دقيقة
من مباراة إنتر ميلان وأتلانتا

من مباراة إنتر ميلان وأتلانتا

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اقتنص أتلانتا الفوز 3-2 على ميلان بفضل هدف في الوقت بدل الضائع سجله لويس مورييل بعد ثنائية المهاجم أديمولا لوكمان في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت.

وسجل مورييل هدفه في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بعد دقيقتين من طرد دافيدي كالابريا مدافع ميلان لحصوله على الإنذار الثاني.

واحتفظ ميلان بالمركز الثالث برصيد 29 نقطة بفارق سبع نقاط عن يوفنتوس المتصدر الذي تغلب على نابولي حامل اللقب 1-صفر أمس الجمعة وبفارق ست نقاط عن إنتر. فيما ارتفع رصيد أتلانتا إلى 23 نقطة في المركز السابع.

وافتتح لوكمان التسجيل لأصحاب الأرض بتسديدة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بمدافع ميلان فيكايو توموري وحلقت في مرمى الحارس مايك مينيان في الدقيقة 38.

وأدرك ميلان التعادل قبل نهاية الشوط الأول برأسية رائعة من أوليفييه جيرو من ركلة ركنية محرزا هدفه الثامن في الدوري هذا الموسم.

وأحرز لوكمان هدفه الثاني بعد 10 دقائق من بداية الشوط الثاني بلمسة مميزة من تمريرة شارل دي كاتيلير العرضية. لكن ميلان جعل النتيجة 2-2 عبر لوكا يوفيتش بقدمه اليسرى بعد عرضية كريستيان بوليسيك داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 80.

لكن في الوقت المحتسب بدل الضائع اضطر كالابريا لمغادرة الملعب بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية وبعد ذلك بوقت قصير منح مورييل، الذي شارك في الدقيقة 82، الفوز لأتلانتا.

    المصدر :
  • رويترز

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