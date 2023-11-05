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هدف ميريتي المبكر يمنح يوفنتوس الفوز في فيورنتينا

منذ ساعتين
فريق يوفنتوس-رويترز

فريق يوفنتوس-رويترز

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سجل فابيو ميريتي هدفا مبكرا ليمنح يوفنتوس الفوز 1-صفر على مضيفه فيورنتينا اليوم الأحد ويحقق فريق المدرب ماسيميليانو أليجري فوزه الرابع على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ويظل على بُعد نقطتين من الصدارة.

ووضع لاعب الوسط ميريتي الضيوف في المقدمة بعد عشر دقائق من البداية بعدما حول تمريرة عرضية من فيليب كوستيتش عند القائم القريب للمرمى.

واستمرت المباراة رغم تعرض منطقة تسكاني لعاصفة كيران القوية والفيضانات الناتجة عنها.

واستحوذ فيورنتينا على الكرة بحثا عن هدف التعادل لكنه لم يتمكن من استغلال الفرص التي سنحت له.

وظل يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 26 نقطة متقدما بفارق أربع نقاط عن ميلان صاحب المركز الثالث ونقطتين خلف إنتر ميلان المتصدر. ويحتل فيورنتينا المركز الثامن برصيد 17 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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