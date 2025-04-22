هدف نونيز المتأخر يقود سيتي لفوز مثير 2-1 على أستون فيلا

سجل ماتيوس نونيز هدفا متأخرا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود مانشستر سيتي لانتزاع فوز مهم 2-1 على ضيفه أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء في ظل صراعهما على مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وبدا أن الفريقين في طريقهما للتعادل بعد أن أُلغى هدف ماركوس راشفورد من ركلة جزاء تقدم سيتي بهدف برناردو سيلفا في الشوط الأول، لكن نونيز سجل هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تمريرة جيريمي دوكو العرضية ما وضع سيتي على المسار الصحيح نحو تأهل أوروبي آخر.

وقفز سيتي مركزين ليحتل المركز الثالث في ترتيب البطولة برصيد 61 نقطة، لكن فريق المدرب بيب جوارديولا خاض مباراة أكثر من الفرق الثلاثة التي تأتي خلفه مباشرة.

أما أستون فيلا، الذي خسر 15 مباراة تواليا على ملعب الاتحاد، تجمد في المركز السابع برصيد 57 نقطة في ظل منافسة متقاربة على المراكز الأولى في جدول الترتيب.

ووضع سيلفا سيتي في المقدمة في الدقيقة السابعة عندما اندفع عمر مرموش متجاوزا ماتي كاش، الظهير الأيمن لفيلا، قبل أن يمرر الكرة إلى سيلفا القادم من الخلف. ولمس إيمي مارتينيز، حارس مرمى أستون فيلا الكرة، لكنه لم يتمكن من منعها من دخول شباكه.

وأدرك راشفورد، الذي ارتدت تسديدته من القائم بعد 18 ثانية من بداية المباراة، التعادل لأستون فيلا من ركلة جزاء في الدقيقة 18، بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد التي أكدت الركلة بعد عرقلة روبن دياز لجاكوب رامسي من الخلف بقدمة اليمنى.

وأسكن راشفورد الكرة في الشباك بهدوء بعدما أرسل ستيفان أورتيجا حارس سيتي في الاتجاه المعاكس.