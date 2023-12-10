هزيمة قاسية لبرشلونة أمام جيرونا في الدوري الإسباني

استعاد جيرونا المتوهج صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد الفوز 4-2 على مضيفه برشلونة وحامل اللقب (الأحد 0-12-2023)ليتلقى فريق المدرب تشابي هرنانديز خسارته الثانية في المسابقة هذا الموسم.

وسجل أرتيم دوفبيك وميجيل جوتيريز لجيرونا هدفين في الشوط الأول قبل وبعد هدف روبرت ليفاندوفسكي قبل أن يضيف فاليري فرنانديز وكريستيان ستواني هدفين آخرين لجيرونا بعد الاستراحة مقابل هدف من إيلكاي جندوجان.

ويحتل جيرونا، الذي ظل بلا خسارة خارج ملعبه، صدارة الدوري وله 41 نقطة من 16 مباراة، متقدما على ريال مدريد بفارق نقطتين بعدما تعادل فريق المدرب كارلو أنشيلوتي 1-1 مع مضيفه ريال بيتيس أمس السبت.

ويأتي برشلونة، الذي خسر فقط من قبل أمام ريال مدريد في أكتوبر تشرين الأول الماضي، في المركز الرابع وله 34 نقطة، متساويا مع أتليتيكو مدريد ثالث الترتيب والذي له مباراة متبقية.

وقال تشابي “يتمتع جيرونا بالكثير من التفوق فيما يفعلونه. وهو في الصدارة بل وزاد من تفوقه اليوم. حصل على سبع نقاط أكثر منا وهذا أمر مستحق.

“كانت مباراة متكافئة. إذا فاز برشلونة، فسنقول أيضا أنها نتيجة عادلة. أعتقد أننا سددنا 31 مرة. ربما أخطاء الدفاع أثرت علينا”.

وكان لبرشلونة 31 محاولة منها 11 على المرمى وأغلبها في الشوط الثاني لكن باولو جازانيجا حارس جيرونا أنقذ سلسلة من التسديدات بينما سجل فريقه أربعة أهداف من سبع تسديدات على المرمى.

ومنح أرتيم دوفبيك التقدم لجيرونا بعد 12 دقيقة من البداية بتسديدة باتجاه أسفل القائم ليسجل هدفه الثامن في موسمه الأول في دوري الأضواء الإسباني.

واستعاد ليفاندوفسكي حسه التهديفي وتعادل لصاحب الأرض بعدها بسبع دقائق بضربة رأس بعد ركلة ركنية.

وكان هذا هو الهدف الأول للمهاجم البولندي مع برشلونة منذ نحو شهر حين سجل ثنائية في مرمى ألافيس في 12 نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وأعاد ميجيل جوتيريز التقدم إلى جيرونا قبل الاستراحة وجعل فاليري فرنانديز النتيجة 3-1 في الدقيقة 80 قبل أن يقلص إيلكاي جندوجان الفارق لبرشلونة لكن كريستيان ستواني سجل الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع.

وقال ميشيل مدرب جيرونا “يملك جيرونا الروح ويعتقد أنه قادر على الحاق الضرر بمنافسيه.

“كنا نعلم أن (برشلونة) سيضغط بكل قوة لكن إذا تمكنا من تنفيذ أول محاولتين للتمرير، فسنحظى بفرصة للتسجيل”.

ويسافر برشلونة لمواجهة أنتويرب في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل قبل أن يحل ضيفا على بلنسية الذي يحتل مركزا في وسط الترتيب بالدوري يوم السبت المقبل.

ويستضيف جيرونا منافسه الافيس، الذي يحتل المركز 12 في الدوري، يوم 18 ديسمبر كانون الأول الجاري.