السبت 8 ربيع الأول 1445 ﻫ - 23 سبتمبر 2023 |
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هل يشارك فينيسيوس في مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد؟

منذ 7 دقائق
فينيسيوس جونيور

فينيسيوس جونيور (رويترز)

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كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن جاهزية نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، لخوض مواجهة الديربي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتنفس أنشيلوتي الصعداء بعودة فينيسيوس للتدريبات، حيث شارك لليوم الثاني في تدريبات الفريق الملكي، ليقرر الإيطالي استدعاءه إلى قائمة الفريق التي ستواجه أتلتيكو.

وقال أنشيلوتي عن فينيسيوس خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقِد اليوم: “لقد بدأ البرازيلي التدريب بالأمس، إنه في حالة جيدة وسيكون ضمن الفريق، وسأقرر غدًا ما الدور الذي سيلعبه، في حين سيغيب كارفاخال وغولر، أما جود بيلينغهام، فلم يكن على ما يرام بالأمس، لكنه تدرب جيدًا وسيشارك في المباراة غدًا”.

وبدد بيلينغهام، نجم خط وسط ريال مدريد، الشكوك المحيطة بمشاركته في الديربي أمام أتلتيكو، من خلال مشاركته في تدريبات اليوم السبت، بعد تعافيه من آلام في المعدة حالت دون مشاركته في مران الجمعة ليصبح جاهزًا لخوض أول دربي له مع الملكي.

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