هل يشارك كورتوا مع ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا؟

أنهى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الجدل الدائر حول حراسة مرمى فريقه (الجمعة 31-5-2024) بإعلانه أن البلجيكي تيبو كورتوا سيشارك أساسيا بدلا من الأوكراني أندريه لونين في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام بروسيا دورتموند غدا السبت على ملعب ويمبلي.

ويعتبر كورتوا على نطاق واسع أحد أفضل حراس المرمى في العالم، وقد شارك أساسيا في خمس مباريات منذ عودته من فترة توقف طويلة بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في أغسطس آب.

وتركت عودته المدرب الإيطالي أمام قرار صعب إذ تألق لونين خلال حملة الفوز بلقب الدوري الإسباني وكان البطل عندما تغلبوا على مانشستر سيتي بركلات الترجيح لبلوغ قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

كان أنشيلوتي قد أخفى خططه خلال الأسبوعين الماضيين لكن مع غياب لونين عن الأسبوع الأخير من استعدادات ريال مدريد للنهائي وعدم تمكنه من القيام بالرحلة مع الفريق بسبب إصابته بوعكة صحية أصبح القرار أسهل.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي في ويمبلي اليوم الجمعة “أصيب لونين بنزلة برد وسيسافر من مدريد غدا. إنه بخير، لكنه سيكون على مقاعد البدلاء غدا وسيلعب كورتوا”.