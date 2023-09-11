الأثنين 26 صفر 1445 ﻫ - 11 سبتمبر 2023 |
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هل يغيب ميسي عن مباراة بوليفيا؟!

منذ 35 دقيقة
ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

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كشف ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، إمكانية مشاركة النجم ليونيل ميسي في مباراة الثلاثاء ضد بوليفيا.

ويلتقي المنتخبان في إطار تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وشارك ليونيل ميسي كأساسي في مباراة الجولة الماضية ضد الإكوادور، حيث سجل هدف فوز الأرجنتين.

ولم يتمكن ميسي من استكمال المباراة حيث طلب من سكالوني استبداله في الدقيقة 89، لشعوره “بشيء ما”.

شوهد ميسي وهو يغادر المركز الطبي بعد خضوعه لسلسلة من الاختبارات الاحترازية.

وقال سكالوني في تصريحات نشرتها صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية: “ميسي سيسافر إلى بوليفيا، لقد تدرب اليوم بشكل مختلف”.

وأضاف: “ولكن لا يزال هناك يومين متبقيين حتى المباراة وسنتخذ القرار غدًا بشأن ما إذا كان سيلعب أم لا، سيكون الفريق مشابهًا لذلك الذي لعب ضد الإكوادور”.

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