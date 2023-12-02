هل يُشارك ميسي في مونديال 2026؟

لم يستبعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مشاركته في مونديال 2026، قائلا إنه يرغب بذلك “أكثر من أي وقت مضى”، لكنه أقر بأن “الأمر سيكون صعبا من الناحية الواقعية”.

وبينما يتعرض اللاعب لوابل من الاسئلة حيال مشاركته في المونديال المقرر في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، أعاد ميسي التأكيد بأن “الشيء الوحيد الذي أفكر فيه راهنا هو الوصول إلى كوبا أميركا” في حزيران وتموز المقبلين في الولايات المتحدة.

وأضاف قائد المنتخب الأرجنتيني الذي أحرز لقبه العالمي الأول في مونديال “قطر 2022” بعد مسيرة زاخرة مع برشلونة الإسباني: “بعد ذلك، سيحدد الوقت مشاركتي (في مونديال 2026) من عدمها”.

وتابع ميسي في تصريحات لقناة “ستار”: “سأكون بعمر (39 عاما) لا يسمح في العادة بالمشاركة في كأس العالم”. وأردف اللاعب المحترف راهنا في نادي إنتر ميامي الأميركي “قلت سابقا إنني لا أفكر بالتواجد هناك (في مونديال 2026)، وبدا الأمر أنني سأعتزل بعد المونديال الأخير، لكن الأمر مختلف تماما. أريد اللعب هناك أكثر من أي وقت مضى”.

وهذا أوضح إعلان نوايا من ميسي برغبة المشاركة في الحدث العالمي المقبل.

ومنذ إحرازه لقب 2022، كرر ميسي (36 عاما) أنه سيبقى مع المنتخب بحسب وضعه الراهن من دون التفكير كثيرا في المستقبل.

وأقر “البرغوث”: “لا أفكر في المونديال، ولا أقول أنني لن أكون هناك بنسبة 100 في المئة. بسبب عمري، من الطبيعي ألا أكون هناك. بعد ذلك سنرى. ربما ننجح في كوبا أميركا وكل الأمور مجتمعة لتحقيق النجاح. ربما لا. في الواقع، ستكون الأمور صعبة”.

وتتصدر الأرجنتين تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، مع 15 نقطة من أصل 18 ممكنة. وتستأنف التصفيات في أيلول 2024.