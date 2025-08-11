هندرسون: عدم مشاركة كريستال بالاس بالدوري الأوروبي "سيقلل من قيمة البطولة"

قال دين هندرسون حارس مرمى كريستال بالاس إن استبعاد فريقه من الدوري الأوروبي لكرة القدم “سيقلل من قيمة البطولة”، مع انتظار النادي قرار محكمة التحكيم الرياضية (كاس) بشأن استئنافه ضد قرار الاتحاد الأوروبي (اليويفا) في قضية الملكية المتعددة للأندية.

وقررت هيئة الرقابة المالية في اليويفا مشاركة بالاس في دوري المؤتمر، المسابقة الأوروبية الثالثة من حيث الأهمية، في يوليو تموز الماضي لأن جون تكستور، رئيس مجموعة إيجل فوتبول المالكة للأغلبية في أولمبيك ليون، يملك أيضا حصة مسيطرة في النادي اللندني.

وتم السماح لليون المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، والذي تأهل أيضا للدوري الأوروبي، بالمنافسة في البطولة.

وطعن كريستال بالاس على قرار اليويفا باستبعاده من الدوري الأوروبي أمام كاس، إذ عُقدت جلسة استماع مغلقة يوم الجمعة الماضي ومن المتوقع صدور القرار في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وقال هندرسون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي 5 لايف) بعد قيادة كريستال بالاس للفوز بكأس درع المجتمع على حساب ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز أمس الأحد “فزنا بكأس الاتحاد الإنجليزي، ونستحق الوجود في الدوري الأوروبي.

“من ناحية فنية، نستحق المنافسة بالدوري الأوروبي. أعتقد أن غيابنا عن الدوري الأوروبي سيُقلل من قيمة البطولة للأسف”.

وقال بالاس في يونيو حزيران الماضي إن روبرت وود “وودي” جونسون المالك المشارك لنادي نيويورك جيتس وقع اتفاقا ملزما قانونا لشراء حصة شركة إيجل فوتبول هولدينج في النادي.

لكن كريستال بالاس فشل في الالتزام بالموعد النهائي في مارس آذار الماضي للامتثال لقواعد الملكية المتعددة للأندية قبل فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي في مايو أيار ليضمن مكانه في الدوري الأوروبي.

وأضاف هندرسون (28 عاما) “أعلم أن الرئيس (ستيف باريش) كافح بشدة ضد هذا القرار، وأتمنى أن نتأهل للدوري الأوروبي كما نستحق…أنا متأكد من أنهم سيدركون الأمر ويعيدوننا إلى الدوري الأوروبي”.