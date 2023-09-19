هنري لاعب برنتفورد خارج أرضية الملعب لبقية الموسم

أعلن نادي برنتفورد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن مدافعه ريكو هنري سيغيب عن بقية الموسم بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة خلال الخسارة 1-صفر أمام نيوكاسل يونايتد.

وخرج هنري مصابا في الدقيقة 42 من مباراة يوم السبت الماضي بعد سقوطه عقب التحام مع ظهير نيوكاسل الأيمن كيران تريبيير.

وقال نيل جريج رئيس الفريق الطبي في برنتفورد “سيتعين على ريكو الخضوع لجراحة الأسبوع المقبل. لسوء الحظ سيقضي فترة تعافي طويلة”.

انضم الظهير الأيسر البالغ من العمر 26 عاما إلى برنتفورد في 2016 وهو اللاعب الأطول خدمة في النادي حيث شارك في 203 مباراة.

وسيواجه برنتفورد، الذي يحتل المركز 11 في الدوري، إيفرتون على ملعبه يوم السبت المقبل.