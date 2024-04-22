هورنر يدافع عن فرستابن سائق "رد بول"

رفض كريستيان هورنر رئيس رد بول تلميحات بأن ماكس فرستابن جعل بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات مملة بعد أن ارتقى بطل العالم ثلاث مرات بهيمنته إلى آفاق جديدة بفوزه بسباق جائزة الصين الكبرى مطلع الأسبوع الجاري.

وهذا الفوز الأول للسائق الهولندي البالغ عمره 26 عاما في شنغهاي مما جعله يتقدم بفارق 25 نقطة عن زميله المكسيكي سيرجيو بيريز بعد خمسة سباقات فاز بأربعة منها هذا الموسم، كما انطلق في السباقات الخمسة من المركز الأول.

وفاز فرستابن الآن بنصف السباقات التي أقيمت منذ آخر سباق لفورمولا 1 في الصين في أبريل نيسان 2019 قبل تفشي جائحة كورونا.

وقال لاندو نوريس سائق مكلارين، وصيف بطل العالم في السباق الذي أقيم أمس الأحد، للصحفيين في وقت سابق إن الرياضة تشهد هيمنة أكبر من أي وقت مضى “والسباقات المثيرة الوحيدة هي تلك التي لم يشارك فيها ماكس.

“إذا رأيت نفس السائق يفوز في كل مرة دون قتال، بالطبع يبدأ الأمر ليصبح مملا. إنه شيء واضح”.

وقال هورنر إن أداء فرستابن يحتاج إلى مزيد من التقدير.

وأضاف للصحفيين “ماكس موهبة خاصة وهي لحظة ذهبية بالنسبة له.

“كما رأينا مع كل سائق، فإن الأمر لا يدوم إلى الأبد وأعتقد أنه يستمتع باللحظة، ليس هناك ضمانات بأننا سنكون قادرين على منحه سيارة مثل هذه كل عام في السنوات الخمس القادمة”.

وتابع هورنر، الذي فاز فريقه أيضا بأربعة ألقاب متتالية مع سيباستيان فيتل في الفترة من 2010 إلى 2013 “يسير بخطى ثابتة من خلال السرعة التي أظهرها العام الماضي.

“منذ سباق جائزة الصين الكبرى الأخير، فاز بنسبة 50 بالمئة من جميع السباقات. فاز في 21 سباقا من أصل 23. إنه في حالة رائعة ويستمتع بخوض السباقات”.