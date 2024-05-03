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هوفنهايم ينهي مسيرة انتصارات لايبزيج بهدف التعادل في الدقيقة الأخيرة

منذ 41 دقيقة
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سجل هوفنهايم هدفاً في الدقيقة 90 عن طريق أندريه كراماريتش ليخطف التعادل 1-1 أمام ضيفه رازن بال شبورت لايبزيج اليوم الجمعة لينهي سلسلة انتصارات منافسه التي دامت أربع مباريات بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم ويتركه في المركز الرابع.

افتتح بنيامين سيسكو التسجيل بضربة رأس في الدقيقة 38 وهو هدفه الخامس في الدوري برأسية هذا الموسم ليمنح لايبزيج، الذي ضمن بالفعل المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، التقدم.

ولعب الفريق الزائر بعشرة لاعبين عندما طرد تشافي سيمونز لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 72.

واستفاد هوفنهايم من النقص العددي ليسجل كراماريتش هدف التعادل بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من ماريوس بولتر.

ويحتل لايبزيج المركز الرابع برصيد 63 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف شتوتجارت الذي سيواجه بايرن ميونيخ غدا السبت.

    المصدر :
  • رويترز

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