هوكس يعود إلى الانتصارات ورابتورز يواصل التراجع في دوري السلة

سجل تراي يانج 38 نقطة وقدم 11 تمريرة حاسمة لزملائه ليقود أتلانتا هوكس للفوز على المضيف تورونتو رابتورز 125-104 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وأضاف بوجدان بوجدانوفيتش 20 نقطة لهوكس الذي أنهى سلسلة من خمس هزائم متتالية.

وسجل ديجونتي موراي 17 نقطة وكلينت كابيلا 18 نقطة واستحوذ على 15 كرات مرتدة وأحرز أونيكا أوكونجو 14 نقطة وصديق باي عشر نقاط واستحوذ على 10 كرات مرتدة لأتلانتا أيضا.

وسجل سكوتي بارنز 23 نقطة لرابتورز الذي خسر للمرة الخامسة في ست مباريات. وسجل كل من باسكال سياكام وجاكوب بولتل 15 نقطة وأضاف مالاكاي فلين 11 نقطة.

وفي مباراة أخرى أقيمت الليلة الماضية سجل جوناس فالانسيوناس 29 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة كما قدم زميله سي.جيه ماكولوم أداء قويا في الربع الرابع ليقودا نيو أورليانز بليكانز للفوز على مضيفه تشارلوت هورنتس 112-107.

وسجل زيون وليامسون 21 نقطة وأضاف ماكولوم 19 نقطة وأحرز البديل تراي ميرفي 13 نقطة وهربرت جونز 11 نقطة لبليكانز الذي عادل أفضل سلسلة له هذا الموسم بتحقيق ثلاثة انتصارات متتالية.

وتجرع هورنتس الخسارة الثالثة على التوالي رغم تسجيل تيري روزير 30 نقطة ومايلز بريدجز 27 نقطة إلى جانب الاستحواذ على عشر كرات مرتدة. وسجل كل من براندون ميلر ونيك ريتشاردز 16 نقطة.

وفي مباريات أخرى فاز فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز في ملعبه على ديترويت بيستونز 124-92 وتغلب نيويورك نيكس على مضيفه فينكس صنز 139-122.

وفاز واشنطن ويزاردز على ضيفه إنديانا بيسرز 137-123.