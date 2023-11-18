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هولندا تتأهل إلى بطولة أوروبا بفوزها على أيرلندا في أمستردام

منذ 23 دقيقة
لاعبو منتخب هولندا

لاعبو منتخب هولندا

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أحرز المهاجم فاوت فيخورست هدفا مبكرا ليضمن تأهل هولندا إلى بطولة أوروبا لكرة القدم العام المقبل بفوزها 1-صفر على أيرلندا في استاد يوهان كرويف لتنهي مبارياتها بالمجموعة الثانية في المركز الثاني اليوم السبت.

ووجد فيخورست نفسه وحيدا بعد دخوله نصف ملعب أيرلندا، ورغم إمكانية تمرير الكرة لزملائه في الجهة اليسرى لكنه فضل الركض بالكرة نحو المرمى ليطلق تسديدة قوية في سقف المرمى بعد 12 دقيقة من البداية.

ورفع الفوز رصيد هولندا إلى 15 نقطة متأخرة بفارق ست نقاط عن فرنسا المتصدرة التي فازت بكافة مبارياتها السبع بالمجموعة، وبعيدة عن متناول اليونان صاحبة المركز الثالث.

وينهي فريق المدرب رونالد كومان مشواره في التصفيات يوم الثلاثاء المقبل عندما يلعب مع جبل طارق، التي تلقت هزيمة ساحقة 14-صفر أمام فرنسا في نيس اليوم، خارج أرضه.

    المصدر :
  • رويترز

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