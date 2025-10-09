هولندا تعزز صدارتها لمجموعتها بتصفيات كأس العالم

سجل كودي خاكبو ركلتي جزاء كما هز تيجاني ريندرز وممفيس ديباي الشباك لتفوز هولندا 4-صفر على مضيفتها مالطا وتعزز صدارتها لمجموعتها السابعة بتصفيات كأس العالم لكرة القدم الخميس.

وتقدمت هولندا إلى 13 نقطة في المجموعة السابعة، متقدمة على بولندا التي لعبت أيضا خمس مباريات، وفنلندا التي جمعت 10 نقاط من ست مباريات.

وبهذا تقترب هولندا من التأهل لكأس العالم قبل استضافة فنلندا في أمستردام يوم الأحد.

وسجل خاكبو ركلة الجزاء الأولى بعد 12 دقيقة والثانية بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني قبل أن يصنع هدفا لريندرز في الدقيقة 57. وجاء هدف ديباي بضربة رأس في الوقت بدل الضائع.