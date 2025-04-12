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هيت يحقق فوزا قياسيا على بليكانز بدوري السلة الأميركي

منذ 40 دقيقة
كرة السلة - تعبيرية

كرة السلة - تعبيرية

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حقق بام أديبايو وكيليل وير اثنين من الأرقام المزدوجة، وسجل ثمانية من زملائهما في ميامي هيت أكثر من 10 نقاط، ليصنع الفريق الزائر التاريخ بفوزه الساحق على نيو أورليانز بليكانز بنتيجة 153-104 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

أحرز ميامي أكبر عدد من النقاط في تاريخه بالبطولة متجاوزا فوزه على دنفر ناجتس 149-141 بعد وقت إضافي ثان في 19 مارس آذار 2018.

كما حقق ثاني أكبر فارق للفوز في مسيرته وهو 49 نقطة بينما كان قد انتصر بفارق 60 نقطة عن بورتلاند تريل بليزرز في 29 مارس آذار 2024.

وتكبد بليكانز أكبر خسارة في الموسم التمهيدي في تاريخه.

وأنهى أديبايو المباراة برصيد 23 نقطة والاستحواذ على 12 كرة مرتدة بينما سجل وير 10 نقاط واستحوذ على 11 كرة مرتدة لصالح ميامي.

وضمن هيت إنهاء الموسم التمهيدي في المركز العاشر في القسم الشرقي وخوض مباراة فاصلة يوم الأربعاء خارج ملعبه أمام شيكاجو بولز صاحب المركز التاسع.

    المصدر :
  • رويترز

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