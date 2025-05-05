هيلد يقود وريورز للفوز 4-3 على روكتس في المباراة السابعة

سجل بادي هيلد 33 نقطة وأحرز ستيفن كري 19 من 22 نقطة في الشوط الثاني في أداء دفاعي جيد من جولدن ستيت وريورز في فوزه خارج أرضه 103-89 على هيوستن روكتس أمس الأحد ليحقق الانتصار 4-3 بالسلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات بالجولة الأولى من الأدوار الإقصائية بالقسم الغربي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وتأهل وريورز المصنف السابع ليلتقي مع المصنف السادس مينيسوتا تمبرولفز. وستقام المباراة الأولى من السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات غدا الثلاثاء في مينابوليس.

ومنع الفوز بالمباراة السابعة على روكتس، فريق وريورز من إهدار تقدمه 3-1 وقاده للفوز الخامس في الأدوار الإقصائية على هيوستن منذ 2015.

وتألق كري عندما كان وريورز بحاجة له، ليفتتح الربع الرابع برمية ثنائية وأخرى ثلاثية ليوسع الفارق لصالح فريقه إلى 75-62. وسجل هيلد رمية ثلاثية قبل 8:18 دقيقة على النهاية في أول نقطة له في الشوط الثاني قبل أن يسجل كري مرة أخرى ليجعل النتيجة 82-70.

وسجل هيلد 12 من 15 نقطة إجمالا وتسع من 11 محاولة من خارج القوس. واستحوذ كري على عشر كرات مرتدة وأرسل سبع تمريرات حاسمة لزملائه بينما أحرز جيمي باتلر 20 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة وسبع تمريرات حاسمة.

وأضاف دريموند جرين 16 نقطة واستحوذ على ست كرات مرتدة وأرسل خمس تمريرات حاسمة.

وفي مباراة أخرى، سجل أندرو نيمبهارد 23 نقطة وأضاف تايرس هاليبرتون 22 نقطة وأرسل 13 تمريرة حاسمة لزملائه ونفذ ثلاثة حوائط صد في فوز إنديانا بيسرز 121-122 على المصنف الأول كليفلاند كافاليرز في المباراة الأولى بالسلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات بقبل نهائي القسم الشرقي الليلة الماضية.