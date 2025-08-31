الأحد 8 ربيع الأول 1447 ﻫ - 31 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وصيفة العام الماضي بيجولا تواصل تألقها في أمريكا المفتوحة للتنس

منذ 27 دقيقة
ملعب تنس - رويترز

ملعب تنس - رويترز

A A A
طباعة المقال

فازت الأمريكية جيسيكا بيجولا، وصيفة بطلة العام الماضي، بسهولة على مواطنتها آن لي 6-1 و6-2 في الدور الرابع ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس في مباراة استغرقت أقل من ساعة واحدة.

ولم تكن استعدادات بيجولا للبطولة مثالية، إذ خرجت مبكرا من واشنطن ومونتريال وسينسناتي، لكنها لم تخسر أي مجموعة في فلاشينج ميدوز.

وتلعب في دور الثمانية أمام الفائزة من المباراة التي تجمع التشيكية باربورا كريتشيكوفا والأمريكية تايلور تاونسند.

قالت بيجولا “شعرت براحة كبيرة في الحركة اليوم. شعرت أن بدايتي اليوم كانت جيدة جدا، وأردتُ فقط الاستمرار على هذا المنوال”.

وتغلبت المصنفة الرابعة على لي في مباراتهما بالدور الثاني في بطولة رولان جاروس هذا العام واستخدم نفس الأسلوب هذه المرة لتحقق بداية قوية على ملعب آرثر آش، حيث فاز بأول ثلاثة أشواط.

وكسرت لي إرسال منافستها في الشوط الرابع لكن المصنفة الرابعة عالميا استعادت تألقها على الفور واستغلت نقطة كسر أخرى في الشوط الخامس.

وارتكبت لي خطأ بالضربة الخلفية في الشوط السابع لتهدي بيجولا المجموعة الأولى وأرسلت ضربة أخرى خارج الملعب عند نقطة الكسر لتمنح منافستها التقدم في الشوط الرابع من المجموعة الثانية.

واحتفلت بيجولا بعد فوزها بضربة خلفية رائعة بمحاذاة الخط، لتصل إلى دور الثمانية لأول مرة في بطولة كبرى هذا العام.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

هوغو إيكيتيكي
إيكيتيكي ينضم لتشكيلة فرنسا قبل تصفيات كأس العالم للمرة الأولى
ملعب كرة قدم - رويترز
برايتون يقلب الطاولة على مانشستر سيتي بهدف قاتل لجرودا
أوسكار بياستري سائق مكلارين. رويترز
بياستري يفوز في هولندا ويعزز صدارته بعد انسحاب نوريس

الأكثر قراءة

النائب جبران باسيل
تصريح عالي النبرة لباسيل ضد حزب الله!
كتائب القسام تعلن رسميا استشهاد القيادي محمد السنوار
رسمياً.. حماس تعلن استشهاد قائدها العسكري محمد السنوار
رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
بري والخيارات الصعبة.. مواجهة حزب الله أو حماية الدولة؟