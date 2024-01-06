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وفاة أسطورة كرة القدم البرازيلية زاجالو عن 92 عاما

منذ 18 دقيقة
البرازيلي ماريز زاجالو في صورة من أرشيف رويترز

البرازيلي ماريز زاجالو في صورة من أرشيف رويترز

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‬توفي ماريو زاجالو، الذي فاز بكأس العالم لكرة القدم أربع مرات مع البرازيل كلاعب وكمدرب، بما في ذلك منتخب 1970 الذي يعتبره الكثيرون الأفضل على مر العصور، عن 92 عاما.

وجاء الإعلان عن وفاة زاجالو من خلال منشور على حسابه الرسمي على موقع إنستغرام اليوم السبت 6\1\2024.

وكان زاجالو لاعبا موهوبا وقويا ولعب كجناح أيسر وشارك ضمن تشكيلة البرازيل التي توجت بكأس العالم لأول مرة في 1958 وحافظ على مكانه في التشكيلة عندما كررت البرازيل الفوز واحتفظت بلقبها بعد أربعة أعوام.

وفي عام 1970، درب منتخب بلاده الذي ضم عظماء التاريخ مثل بيليه وجرزينيو وريفيلينو وتوستاو، وهو الفريق الذي يعتبره الكثيرون أعظم منتخب وطني يمارس هذه اللعبة على الإطلاق، وقدم الفريق عرضا مذهلا في المكسيك بالفوز على إيطاليا في النهائي 4-1 ليتوج بكأس العالم للمرة الثالثة.

وكان مساعدا لمدرب البرازيل كارلوس ألبرتو باريرا في نسخة 1994 عندما فازت البرازيل بلقبها الرابع، وفي 2006 عندما خرجت من دور الثمانية.

وكان مدربا للمنتخب في 1998 عندما خسرت البرازيل 3-صفر أمام فرنسا المضيفة في المباراة النهائية بعد إصابة المهاجم النجم رونالدو بتشنجات قبل ساعات فقط من انطلاق المباراة.

    المصدر :
  • رويترز

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