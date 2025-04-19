السبت 21 شوال 1446 ﻫ - 19 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وفاة الدولي الكرواتي السابق بوكريفاتش في حادث سيارة عن 39 عاما

منذ 14 دقيقة
كرة قدم (رويترز)- تعبيرية

كرة قدم (رويترز)- تعبيرية

A A A
طباعة المقال

أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم وفاة اللاعب الدولي السابق نيكولا بوكريفاتش في حادث سيارة في كارلوفاتش بوسط كرواتيا أمس الجمعة عن عمر ناهز 39 عاما.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن حادث التصادم الذي شاركت فيه أربع مركبات تسبب أيضا في مقتل شخص آخر كان يستقل سيارة أخرى. وكان بوكريفاتش في سيارة مع ثلاثة من زملائه في فريق إن.كيه فوينيتش المنافس في دوري الدرجة الرابعة. وأصيب الثلاثة ومن بينهم اثنان في حالة حرجة.

وشارك بوكريفاتش، لاعب الوسط السابق في فريق دينامو زغرب، في 15 مباراة دولية مع منتخب كرواتيا في الفترة من 2008 حتى 2010. ولعب أيضا لفريق موناكو المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي ورد بول سالزبورج النمساوي.

وقال الاتحاد الكرواتي في بيان “من الصعب إيجاد كلمات للتعبير عن المواساة في مثل هذا اللحظة الصادمة والحزينة بشكل لا يمكن تصوره في ظل فقدنا روحا شابة”.

وأضاف “لا يسعني إلا أن أعرب عن خالص تعازي لعائلة نيكولا ومحبيه على هذا الخسارة التي لا يمكن تعويضها وسيقف الاتحاد الكرواتي وأسرة كرة القدم في البلاد معهم في هذه اللحظات شديدة الصعوبة”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

كرة السلة - تعبيرية
جريزليز يفوز على مافريكس ويبلغ الأدوار الإقصائية بدوري السلة الأميركي
كرة قدم (رويترز)- تعبيرية
بيرنلي يقترب من الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه على واتفورد
5 لاعبين تحت الأضواء في الدوري الإسباني
خمسة فرق من الدوري الإسباني على الأقل بدوري أبطال أوروبا 2025-2026

الأكثر قراءة

الفنان كريم محمود عبد العزيز مع الراحل سليمان عيد
صور.. كريم محمود عبد العزيز في وداع سليمان عيد ومشهد "لن يُنسى"
عناصر من الجيش اللبناني يقفون بالقرب من قرية كفركلا جنوب لبنان. رويترز
عن تفكيك مواقع حزب الله بالقرب من الحدود الإسرائيلية.. ماذا كشفت "واشنطن بوست"؟
المحامي إيلي محفوض
محفوض لنعيم قاسم: الخائن هو من يقبض المال من دولة اجنبية وينفّذ تعليماتها