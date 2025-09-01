وفاة الملاكم السابق بوغنر الذي واجه محمد علي مرتين عن عمر 75 عاماً

قال مجلس مراقبة الملاكمة البريطاني اليوم الاثنين إن جو بوغنر بطل أوروبا في الوزن الثقيل ثلاث مرات والذي واجه محمد علي في نزال على لقب بطل العالم، فارق الحياة عن عمر 75 عاما.

وخاض بوغنر، الذي فاز بلقبي بريطانيا والكومنولث للوزن الثقيل مرتين، نزالين متتاليتين ضد علي وجو فريزر في عام 1973، وواجه علي مجددا على لقبي رابطة الملاكمة العالمية ومجلس الملاكمة العالمي في عام 1975.

وقال مجلس مراقبة الملاكمة البريطاني في بيان “توفي جو بوغنر في دار رعايته في برزبين بأستراليا. ويتقدم مجلس مراقبة الملاكمة البريطاني بالتعازي لعائلة جو”.

واستمرت مسيرة بوغنر الاحترافية في الملاكمة 32 عاما وخاض 83 نزالا حقق فيها 69 فوزا منها 41 بالضربة القاضية.

ودخل بوغنر عالم الاحتراف عام 1967، وفاز بألقاب أوروبا وبريطانيا والكومنولث بفوزه على هنري كوبر عام 1971.

وخسر بوغنر، المولود في المجر، ألقابه بعدها بستة أشهر، لكنه فاز بثمانية نزالات متتالية في 1972 قبل أن يواجه علي وفريزر في العام التالي، وفازا عليه حينها بقرار الحكام.

وفاز علي عليه مجددا بإجماع الحكام في نزال الإعادة على لقب بطل العالم في ماليزيا.

وانتقل بوغنر إلى أستراليا في ثمانينيات القرن الماضي وفاز بلقب الوزن الثقيل الأسترالي عام 1995، قبل أن يعتزل عام 1999.