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وفاة مهاجم منتخب إنجلترا ومانشستر سيتي السابق فرانسيس لي

منذ ساعتين
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

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أعلن مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الاثنين وفاة فرانسيس لي مهاجم منتخب إنجلترا وسيتي السابق والذي أصبح فيما بعد رئيسا للنادي عن عمر يناهز 79 عاما.

وقال النادي في بيان “بحزن بالغ نعلن وفاة لاعب مانشستر سيتي السابق ورئيس مجلس الإدارة فرانسيس لي.

“توفي (فراني) في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد صراع طويل مع مرض السرطان. تتوجه أسرته بالشكر لجميع من أرسل برقيات التعازي والمواساة”.

انضم لي إلى سيتي قادما من بولتون واندررز في 1967 وساعد النادي على الفوز بلقب الدوري في موسمه الأول.

وفي المواسم السبعة التي قضاها في مانشستر سيتي، فاز لي أيضا بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة وكأس الاتحاد الأوروبي.

وشارك لي مع سيتي في 330 مباراة بجميع المسابقات وسجل 148 هدفا وانضم لاحقا إلى ديربي كاونتي وفاز مرة أخرى بلقب الدوري مع ناديه الجديد في موسمه الأول.

وسجل المهاجم، الذي بدأ مسيرته مع بولتون واندررز، عشرة أهداف في 27 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا. وعاد إلى سيتي كرئيس من 1994 إلى 1998.

    المصدر :
  • رويترز

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