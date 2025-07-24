وفاة هالك هوغان الذي ساهم في تحويل المصارعة الحرة إلى صناعة

أعلنت شركة ورلد ريسلينج إنترتينمينت (دبليو.دبليو.إي)، اليوم الخميس، وفاة هالك هوغان نجم الرياضة والترفيه الأمريكي الذي جعل من المصارعة الحرة ظاهرة عالمية ودعم دونالد ترامب بشدة لمنصب الرئيس، عن عمر ناهز 71 عاما.

وقالت دبليو.دبليو.إي في بيان “تعبر دبليو.دبليو.إي عن حزنها لوفاة هولك هوغان الذي كان من أشهر نجوم المصارعة الحرة. هوجان من أشهر الشخصيات في الثقافة الشعبية وساعد دبليو.دبليو.إي على تحقيق شهرة عالمية في الثمانينيات”.

وقالت الشرطة في كليرووتر بولاية فلوريدا إن السلطات استجابت لنداء طبي عن سكتة قلبية في منزل هوغان صباح اليوم.

وأضافت الشرطة أن هوغان نقل إلى المستشفى حيث أُعلنت وفاته.