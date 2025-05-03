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وقود فورمولا 1 المستدام يواجه تحديات مالية قبل تطبيقه الكامل

منذ 3 دقائق
سباقات فورمولا 1

سباقات فورمولا 1

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‬قال توتو فولف رئيس فريق مرسيدس إن انتقال بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات إلى وقود مستدام بنسبة 100 بالمئة بداية من الموسم المقبل سيكون أكثر تكلفة بكثير من المتوقع.

وتم رفع تكلفة الوقود من قبل أحد مصنعي المحركات خلال الاجتماع الأخير للجنة فورمولا 1، والذي ضم رؤساء الفرق وأبرز أصحاب المصلحة.

وقال فولف للصحفيين في سباق جائزة ميامي الكبرى الجولة السادسة من الموسم “ما يجعل الأمر مكلفا للغاية هو أن سلسلة التوريد بالكامل والمساهمة في الطاقة يجب أن تكون خضراء”.

وأضاف “لتحقيق كل ذلك، يجب أن تكون هناك مواصفات معينة للمكونات، وهي مكلفة للغاية، وأغلى بكثير مما كان يتوقعه أي شخص”.

وتابع “لذلك نحتاج إلى النظر فيما إذا كان هناك أي شيء يمكن أن نعدله لتخفيض سعر اللتر”.

وقال فولف إن شركة بتروناس، شريكة مرسيدس في مجال الوقود، ملتزمة بشكل كامل من الناحية الفنية لكنها تبحث ما إذا كان تغيير القواعد يمكن أن يجعل الوقود المستدام أكثر استدامة ماليا.

واتفق كريستيان هورنر رئيس فريق رد بول على أن تكاليف التطوير أصبحت كثيرة، لكنه قال إنها ليست قضية كبيرة بالنسبة لفريقه.

وأضاف “الوقود أحد أهم عوامل صناعة الفارق في الأداء، ويبدو أن شركات الوقود منخرطة بشدة في ذلك”.

وتخطط فورمولا 1 لأن تصل انبعاثات الكربون إلى صفر بحلول عام 2030، وهي الخطة التي تشمل السيارات على الحلبة والعمليات الرياضية خلال السباقات.

    المصدر :
  • رويترز

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