ولفرهامبتون يخلد جوتا في قاعة المشاهير بعد وفاته المأساوية

خلد ولفرهامبتون واندرارز اسم المهاجم البرتغالي الراحل ديوجو جوتا بضمه لقاعة مشاهير النادي بعد أن توفي مع شقيقه في حادث سيارة بإسبانيا في الثالث من يوليو تموز الجاري.

ساعد جوتا ولفرهامبتون على الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز في 2018 قبل أن ينضم إلى ليفربول في 2020.

وقال مات وايلد مدير قطاع كرة القدم في ولفرهامبتون في بيان أمس الخميس “لم يكن ديوجو لاعبا استثنائيا فحسب، بل كان شخصا يتحلى بالتواضع واللطف طوال فترة وجوده في ولفرهامبتون وسيفتقده الجميع بشدة”.

دشن ولفرهامبتون قاعة المشاهير في 2008 وكان بيلي رايت وديريك دوجان وستيف بول من أبرز الأسماء التي دخلتها.