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ولفرهامبتون يلحق بمان سيتي أول هزيمة بالدوري الإنجليزي

منذ 42 دقيقة
ولفيرهامون- رويترز

ولفيرهامون- رويترز

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وضع ولفرهامبتون واندرارز المتعثر حدا لبداية مانشستر سيتي المثالية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما فاز 2-1 على حامل اللقب، السبت.

وهز روبن دياز شباك فريقه سيتي بالخطأ بعد تمريرة من بيدرو نيتو العرضية في الدقيقة 13.

لكن سيتي، الذي جلس مدربه بيب جوارديولا في المدرجات بسبب الإيقاف، أدرك التعادل من ركلة حرة رائعة من خوليان ألفاريز في الدقيقة 58.

وبعد ذلك بثماني دقائق أعاد هوانج هي-تشان التقدم لولفرهامبتون من مدى قريب ليكبد سيتي الهزيمة الثانية على التوالي بعد خروجه من كأس الأندية الإنجليزية المحترفة بخسارته أمام نيوكاسل يونايتد الأسبوع الماضي.

وتوقف رصيد سيتي عند 18 نقطة لكنه ربما يفقد الصدارة لو فاز ليفربول، الذي يملك 16 نقطة، على مضيفه توتنهام هوتسبير في وقت لاحق من اليوم.

وقفز ولفرهامبتون إلى المركز 13 بسبع نقاط.

    المصدر :
  • رويترز

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