وليامز تودع منافسات الزوجي في أميركا المفتوحة للتنس

خرجت فينوس وليامز من منافسات زوجي السيدات في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد أن خسرت هي وشريكتها الكندية ليلى فرنانديز أمام الثنائي المصنف الأول تيلور تاونسند وكاترينا سينياكوفا 6-1 و6-2 في دور الثمانية أمس الثلاثاء.

واحتاجت تاونسند وسينياكوفا، حاملتا لقب أستراليا المفتوحة، إلى 22 دقيقة فقط لاكتساح المجموعة الافتتاحية وسرعان ما حققتا تقدما مريحا في المجموعة الثانية، وكسرتا الإرسال مرة أخرى.

ورغم الدعم الجماهيري الهائل للثنائي المنتمي لأمريكا الشمالية في ملعب لويس أرمسترونج أخفقت وليامز وفرنانديز في الظهور بقوة بعدما فرضت تاونسند وسينياكوفا سيطرتهما على اللعب من البداية إلى النهاية.

وبهذا الفوز تأهل الثنائي المصنف الأول إلى الدور قبل النهائي حيث ستلتقيان مع الثنائي المصنف الرابع فيرونيكا كوديرميتوفا وإليسه ميرتنز.

ورغم الهزيمة، نالت المخضرمة فينوس وليامز إعجاب الثنائي المنافس.

وقالت سينياكوفا عن مواجهة فينوس التي حصدت 14 لقبا في الزوجي في البطولات الأربع الكبرى مع شقيقتها سيرينا “من الصعب وصفها بالكلمات، مواجهتها شرف كبير لي. إنها أسطورة واستمتعت كثيرا باللعب أمامها”.

وأضافت الأمريكية تاونسند (29 عاما) “كانت مشاهدة فينوس وسيرينا خلال طفولتي مصدر إلهام لي ولأختي. أردنا حقا أن نكون مثلهما عندما نكبر، لذا يشرفني أن أشاركها الملعب اليوم”.

وبينما كانت وليامز وفرنانديز تلوحان للجمهور، ذكر وداعهما المؤثر الجميع لماذا تظل فينوس واحدة من أكثر أيقونات الرياضة استمرارا في الملاعب.