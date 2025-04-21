وود يسجل هدفاً ويقود فورست للفوز على توتنهام والتقدم للمركز الثالث

سجل كريس وود مهاجم نوتنجهام فورست هدفه 19 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم في فوز فريقه 2-1 خارج أرضه على توتنهام هوتسبير وهو ما دفع الفريق نحو المركز الثالث في جدول الترتيب اليوم الاثنين.

وتسببت الهزائم المتتالية في الدوري في إبطاء سعي فورست نحو التأهل لدوري أبطال أوروبا لكنه عاد إلى المسار الصحيح بفضل البداية الرائعة للمباراة التي جرت في شمال لندن.

وتقدم فريق المدرب نونو إسبريتو سانتو بعد خمس دقائق من ركلة ركنية سددها إليوت أندرسون بتسديدة غيرت اتجاهها. ثم أُلغي هدف لوود، قبل أن يُضاعف تقدم فورست بضربة رأس رائعة في الدقيقة 16.

وتحسن أداء توتنهام بعد بدايته الكارثية وتلقى ريتشارليسون المكافأة على ضغطه بضربة رأس قوية ليتغلب على ماتز سيلس في الدقيقة 87 ليمهد الطريق لنهاية متوترة.

مع ذلك، صمد فورست ليتقدم على تشيلسي ومانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في سباق المنافسة على إنهاء الموسم ضمن المراكز الخمسة الأولى برصيد 60 نقطة.

ويحتل توتنهام، المتأهل لقبل نهائي الدوري الأوروبي، المركز السادس عشر برصيد 37 نقطة بعد خسارته الثامنة عشرة في الدوري هذا الموسم.